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В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов

В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов
Власть,  Фото:пресс-служба минприроды РБ
Также он возглавил комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды

Согласно постановлению правительства Бурятии на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии республики – председателя комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды назначен Алексей Гусляков.

Алексей Анатольевич Гусляков родился 23 ноября 1981 года в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики. В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Экономика и управление сельскохозяйственным производством», в 2008 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

В 2005 году начал трудовую деятельность в финансово-экономическом отделе государственного комитета Республики Бурятия по экологии и природопользованию. В 2007 перешёл в отдел государственных программ и анализа Минприроды РБ, в котором прошёл путь от специалиста до начальника отдела.

Стаж работы в природоохранном направлении более 17 лет. За это время награждён почётной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, почётной грамотой правительства РБ, благодарственными письмами.

С 10 января 2023 года Алексей Гусляков возглавляет комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды, который включает в себя отдел регулирования охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха и отдел обращения с отходами. 

Согласно структуре, у министра природных ресурсов Бурятии (сейчас пост занимает Наталья Тумуреева) должно быть три заместителя. Как сообщал «Байкал-Daily», одного из них – Антона Будунова – назначили летом 2021 года. В сентябре 2022 года ещё оно вакантное место занял Зорикто Дашинимаев


Бурятия назначение минприроды

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