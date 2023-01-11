В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов





Согласно постановлению правительства Бурятии на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии республики – председателя комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды назначен Алексей Гусляков.Алексей Анатольевич Гусляков родился 23 ноября 1981 года в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района республики. В 2004 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию имени В.Р. Филиппова по специальности «Экономика и управление сельскохозяйственным производством», в 2008 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».В 2005 году начал трудовую деятельность в финансово-экономическом отделе государственного комитета Республики Бурятия по экологии и природопользованию. В 2007 перешёл в отдел государственных программ и анализа Минприроды РБ, в котором прошёл путь от специалиста до начальника отдела.Стаж работы в природоохранном направлении более 17 лет. За это время награждён почётной грамотой министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, почётной грамотой правительства РБ, благодарственными письмами.С 10 января 2023 года Алексей Гусляков возглавляет комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды, который включает в себя отдел регулирования охраны окружающей среды и охраны атмосферного воздуха и отдел обращения с отходами.