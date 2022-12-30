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Чечня следом за Бурятией приняла извинения от папы римского

Чечня следом за Бурятией приняла извинения от папы римского
Власть, 
Рамзан Кадыров призвал не задевать чувства жителей республики

Чечня приняла официальные извинения от Ватикана за скандальное высказывание папы римского Франциска в его интервью журналу America. В конце ноября понтифик заявил о «жестокости» бурят и чеченцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Пару недель спустя МИД России получило по дипломатическим каналам обращение из Ватикана с официальным заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина.

- В нём говорится, что госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре – равно как и к другим странам и народам мира, – отметила тогда представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Руководитель Бурятии Алексей Цыденов выразил Ватикану за это «респект». А во время прямой линии на телеканале «Грозный» глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил: «Нам приятно, что они осознали свою ошибку».

- Мы принимаем извинения, но говорим всем: не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несём ответственность, – цитирует Кадырова ТАСС. 
Чечня Папа римский

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