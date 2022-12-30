Чечня следом за Бурятией приняла извинения от папы римского

Рамзан Кадыров призвал не задевать чувства жителей республики
Чечня приняла официальные извинения от Ватикана за скандальное высказывание
папы римского Франциска в его интервью журналу America. В конце ноября понтифик заявил о «жестокости» бурят и чеченцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.
Пару недель спустя МИД России получило по дипломатическим каналам обращение из Ватикана с официальным заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина.
- В нём говорится, что госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре – равно как и к другим странам и народам мира, – отметила тогда представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Ватикану за это «респект». А во время прямой линии на телеканале «Грозный» глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил: «Нам приятно, что они осознали свою ошибку».
- Мы принимаем извинения, но говорим всем: не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несём ответственность, – цитирует Кадырова ТАСС.
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