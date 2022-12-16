Алексей Цыденов выразил Ватикану «респект» за извинение перед бурятами

В МИД заявили, что инцидент исчерпан
- По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина, – рассказала на брифинге 15 декабря представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. – В нём говорится, что госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре – равно как и к другим странам и народам мира.
Дипломат отметила, что умение признавать собственные ошибки всё реже встречается в современном международном общении. Но эта ситуация, по её словам, показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести и «такой подход вызывает искреннее уважение».
- Считаем, что инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия, – цитирует Захарову ТАСС.
Высказался по этому поводу в своём telegram-канале и глава Бурятии Алексей Цыденов.
- На Западе развёрнута настоящая информационная истерия, когда любое очернение России и многонационального российского народа – это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего недопустимы и даже опасны, – написал Цыденов. – На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) – сильный поступок!
Руководитель республики добавил: любая мировая религия, в первую очередь – о любви и о мире.
- Пусть те, кто годами взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия (да и не только в Украине), вспомнят о высшем суде, который ждёт каждого в конце жизненного пути. От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект! – заключил глава республики.