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Алексей Цыденов выразил Ватикану «респект» за извинение перед бурятами

Алексей Цыденов выразил Ватикану «респект» за извинение перед бурятами
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В МИД заявили, что инцидент исчерпан 

Накануне федеральные СМИ сообщили, что Ватикан принёс извинения после нашумевшего заявления папы римского Франциска в интервью журналу America. Речь идёт о его высказывании о «жестокости» чеченцев и бурят на СВО.

- По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина, – рассказала на брифинге 15 декабря представитель министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. – В нём говорится, что госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре – равно как и к другим странам и народам мира.

Дипломат отметила, что умение признавать собственные ошибки всё реже встречается в современном международном общении. Но эта ситуация, по её словам, показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести и «такой подход вызывает искреннее уважение».

- Считаем, что инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия, – цитирует Захарову ТАСС.

Высказался по этому поводу в своём telegram-канале и глава Бурятии Алексей Цыденов.

- На Западе развёрнута настоящая информационная истерия, когда любое очернение России и многонационального российского народа – это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего недопустимы и даже опасны, – написал Цыденов. – На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого папы этого бы не было) – сильный поступок!

Руководитель республики добавил: любая мировая религия, в первую очередь – о любви и о мире.

- Пусть те, кто годами взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия (да и не только в Украине), вспомнят о высшем суде, который ждёт каждого в конце жизненного пути. От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект! – заключил глава республики.
Цыденов Папа римский Алексей Цыденов глава Бурятии

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