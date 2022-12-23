В Бурятии переизбранный глава Прибайкальского района вступил в должность

Он официально приступил к своим обязанностям
На мероприятии озвучили поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова, спикера Народного Хурала Владимира Павлова, председателя райсовета депутатов Евгения Родионова, руководителей других муниципальных образований и представителей общественности, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», кандидатов на это кресло было двое – представитель «Единой России» Сергей Семёнов, руководивший муниципалитетом с 2017 года, и директор Турунтаевской детской школы искусств Виктор Понедилок.
Райсовет заслушал программы обоих претендентов. После приступили к процедуре тайного голосования – опечатали урну и подготовили бюллетени. В итоге Семёнова поддержали 14 человек, его соперника – один. Победитель будет возглавлять район в ближайшие пять лет.
Сергей Семёнов стал последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах.
Райсовет заслушал программы обоих претендентов. После приступили к процедуре тайного голосования – опечатали урну и подготовили бюллетени. В итоге Семёнова поддержали 14 человек, его соперника – один. Победитель будет возглавлять район в ближайшие пять лет.
Сергей Семёнов стал последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах.