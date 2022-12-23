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В Бурятии переизбранный глава Прибайкальского района вступил в должность

В Бурятии переизбранный глава Прибайкальского района вступил в должность
Власть,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Он официально приступил к своим обязанностям

Сергей Семёнов, которого две недели назад вновь утвердили главой Прибайкальского района местные депутаты, накануне вступил в эту должность. Церемония инаугурации состоялась в доме культуры в селе Турунтаево.

На мероприятии озвучили поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова, спикера Народного Хурала Владимира Павлова, председателя райсовета депутатов Евгения Родионова, руководителей других муниципальных образований и представителей общественности, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», кандидатов на это кресло было двое – представитель «Единой России» Сергей Семёнов, руководивший муниципалитетом с 2017 года, и директор Турунтаевской детской школы искусств Виктор Понедилок.

Райсовет заслушал программы обоих претендентов. После приступили к процедуре тайного голосования – опечатали урну и подготовили бюллетени. В итоге Семёнова поддержали 14 человек, его соперника – один. Победитель будет возглавлять район в ближайшие пять лет.

Сергей Семёнов стал последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах.
назначение главы районов

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