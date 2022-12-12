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В Бурятии определились с главой Прибайкальского района

В Бурятии определились с главой Прибайкальского района
Власть,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Руководить им ближайшие пять лет будет «единоросс»

12 декабря в Прибайкальском районе Бурятии состоялась сессия районного совета депутатов, на которой народные избранники определились с главой муниципального образования. Кандидатов было двое – представитель «Единой России» Сергей Семёнов, руководивший муниципалитетом с 2017 года, и директор Турунтаевской детской школы искусств Виктор Понедилок.

Райсовет заслушал программы обоих претендентов. После приступили к процедуре тайного голосования – опечатали урну и подготовили бюллетени. В итоге Семёнова поддержали 14 человек, его соперника – один. Победитель будет возглавлять район в ближайшие пять лет.



Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Семёнов стал последним главой Прибайкальского района, которого выбрали сами местные жители в 2017 году. С 2022-го прямые выборы там решили заменить конкурсным отбором, как и во многих других муниципалитетах.

Ещё в сентябре в республике сформировали конкурсную комиссию. В неё вошли министр туризма Алдар Доржиев, врио министра природных ресурсов Наталья Тумуреева, первый замглавы Минстроя  Евгений Коркин, замруководителя Минобрнауки Бурятии Доржи Ангархаев, заместитель министра по развитию транспорта Сергей Белоколодов и зампредседателя территориального развития администрации главы Олег Бадлуев. Именно эта комиссия рассматривала заявки от желающих возглавить муниципалитет и выбрала двух претендентов. 

выборы главы районов

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