В том числе он побывает на «Арбате» и площади Революции
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 декабря в Бурятию прилетел помощник президента России Максим Орешкин. На следующий день он направился в Северобайкальск, где планируется комплексная реновация территорий в рамках разработанного мастер-плана.
Сегодня, 23 декабря, Максим Орешкин в рамках рабочего визита посетит ряд объектов в центре Улан-Удэ. Он также проведёт совещание с главой республики, мэром Улан-Удэ, членами правительства, представителями мэрии Улан-Удэ и администрации Северобайкальска.
В Улан-Удэ помощник президента РФ побывает на пешеходной улице Ленина, на площади Революции осмотрит «Ряды Гостинодворские», которые являются объектом культурного наследия федерального значения и требуют капитального ремонта. На набережной реки Селенги и на Центральном стадионе для Максима Орешкина проведут презентации проектов строительства межвузовского кампуса Россия-Монголия, зданий для Национального музея и театра «Байкал», набережных, адаптивных к паводкам, а также проекта комплексного развития территории «Гостеприимная Бурятия».
Мастер-планы городов Дальнего Востока разрабатываются по итогам поручений президента России Владимира Путина, озвученных на Восточном экономическом форуме в прошлом году. По итогам промежуточного отбора мастер-планы Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатского и Магадана набрали наивысшие баллы и были представлены на ВЭФ-2022. Мастер-планы Северобайкальска и Улан-Удэ разрабатываются при поддержке института развития ДОМ.РФ.
Помощник президента России осмотрит ряд объектов в Улан-Удэ
Власть, Фото:
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