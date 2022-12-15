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Глава Минприроды России: «Показатели Бурятии наилучшие»

Глава Минприроды России: «Показатели Бурятии наилучшие»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Александр Козлов отметил опыт профилактики лесных пожаров в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов назвал систему предупреждения лесных пожаров в Бурятии лучшей в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Оценку региональным службам он дал после совещания в Улан-Удэ, которое прошло 14 декабря, сообщили в пресс-службе правительства республики. Как сообщал «Байкал-Daily», для обсуждения итогов мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в регионах ДФО и СФО прибыли глава МЧС России бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин, руководители и прокуроры регионов Дальнего Востока и Сибири, а также руководящий состав территориальных органов МЧС России.

- Могу официально сказать о том, что показатели Бурятии среди дальневосточных регионов и среди регионов Сибири, которые мы сегодня обсуждали – наилучшие. Те площади, которые сегодня пройдены и количество пожаров – динамика на улучшение, и они самые минимальные в сравнении с теми регионами, которые граничат и по ландшафту, и по населению похожи. Это важно, - подчеркнул Александр Козлов.

Он сосредоточил внимание на том, что порядка 20% приходится на ландшафтные пожары: «Мы наблюдаем, что у нас летний период и весенний как раз «пик горимости» для ДФО. И вот здесь я бы хотел обратиться к населению: «Берегите лес, берегите природу, в которой вы живёте – это ваш дом и только от вас все это зависит, от вашего отношения».

За пожароопасный сезон 2022 года в Бурятии зарегистрировано 335 лесных пожаров общей площадью 5519 га. Система профилактики и наращивание сил и средств пожаротушения позволили достичь оперативности тушения в первые сутки 86,5 % (при плановом значении 69,4 %). 
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