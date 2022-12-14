В Бурятии высадился десант федеральных чиновников





Два федеральных министра, заместитель генпрокурора, главы регионов Сибири и Дальнего Востока и другие крупные чиновники работают сегодня в Бурятии. В Улан-Удэ они подведут итоги мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС.В Улан-Удэ прибыли министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин, руководители регионов Дальнего Востока и Сибири, а также руководящий состав территориальных органов МЧС России.- С их участием проходит ряд совещаний и встреч в рамках подведения итогов деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Дальневосточном и Сибирском федеральном округах за 2022 год и постановки задач на предстоящий год, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В том числе гостям расскажут о работе регионального центра управления в кризисных ситуациях, а также единой дежурно-диспетчерской службы Улан-Удэ.