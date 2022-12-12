Наибольшая сумма будет направлена на сферу культуры
Правительство Бурятии приняло решение о повышении зарплат работникам бюджетных организаций. Часть решений будет утверждена на ближайшей сессии Народного Хурала, сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Дополнительные 126 млн рублей будет направлено на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования, 103 млн рублей - на увеличение зарплаты учителей школ в 2022 году. На повышение заработных плат отдельных категорий работников соцучреждений заложено 33,6 млн рублей, - уточнил глава Бурятии.
Самая ощутимая сумма – 374 млн рублей – будет выделена на повышение зарплат отдельным работникам культуры. 168 млн рублей запланированы на повышение зарплат медикам.
Около 154 млн рублей будет направлено МУП «Городские маршруты», из которых 80 млн. рублей пойдут только на повышение зарплат в 2023 году. Это поможет решить проблему нехватки водителей и других специалистов, подчеркнул Алексей Цыденов. Остальные средства от субсидии пойдут на запчасти и ГСМ.
У предприятия МУП «Городские маршруты» значительно возросли расходы в связи с расширением автопарка. В 2022 году на вооружение улан-удэнского автопарка городских маршрутов поступает 124 автобуса большой и средней вместимости, а в 2023 году прибудут ещё 14 транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», во время недавнего прямого эфира глава Бурятии потребовал повысить качество работы муниципального транспорта.
Глава Бурятии рассказал, кому повысят зарплату в будущем году
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