Глава Бурятии: «Жизнь после 20:00 не заканчивается, автобусы должны ездить»

Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта



28 ноября во время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов затронул один из самых жизненно важных вопросов – работу общественного транспорта в Улан-Удэ.



Главе поступило много вопросов примерно на одну тему: жители отдалённых микрорайонов жалуются на невозможность уехать по утрам, на забитые автобусы, на долгое ожидание транспорта и на практически полное отсутствие транспорта на многих линиях после восьми вечера.



Алексей Цыденов отметил, что транспортный вопрос – один из проблемных, но сейчас он в числе приоритетных. В этом году из республиканского бюджета было выделено более 50 млн рублей, чтобы повысить зарплату водителям городских автобусов до 46 тысяч рублей.



- Сейчас мы выделяем на общественный транспорт значительные средства, понимая, что муниципальный бюджет все расходы не покроет. Уже в следующем году на поддержку транспортной отрасли в городе потребуется порядка 250 млн. рублей, из которых 150 млн. рублей мы уже предусмотрели в бюджете, - добавил глава.



Чтобы решить проблемные вопросы, была запущена программа приобретения новых автобусов, рассказал Алексей Цыденов.



- 154 автобуса поступит в этом и следующем году. Порядка 67 автобусов вышло на линию. Еще столько же придет в первый месяц нового года. Ещё 14 автобусов приобрели для районов республики. Надеемся, что качество перевозок станет лучше, - отметил он.



«В трудные периоды 2022 года во время роста цен на запчасти, скачков по кредитам государство поддержало частных перевозчиков», - добавил глава. Правительство также субсидировало межмуниципальных перевозчиков.



Что касается вопросов расписания движения, интервалов, качества обслуживания, Алексей Цыденов подчеркнул, что это, в первую очередь, должно контролироваться на уровне муниципалитета. Автобусы должны ездить и после 20.00, потребовал он. «Ведь после 20.00 жизнь не заканчивается», - подчеркнул Цыденов.



Глава сообщил, что в этот четверг состоится крупное совещание со всеми перевозчиками, и на нём более подробно будут рассмотрены проблемные вопросы.



