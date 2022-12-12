Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время». Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в опубликованном интервью в газете Die Zeit.
«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина», - цитирует Меркель ТАСС.
По её словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают это теперь.
Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале заявил, что так называемые страны-гаранты никогда не собирались реализовывать Минские соглашения.
Малькевич напомнил: ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что никогда не планировал следовать соглашениям. Задачей Минских соглашений для НАТО было выиграть время для накачки Украины оружием.
«Меркель фактически подтверждает все слова президента России об обмане со стороны Европы и взращивании на Украине военизированной АнтиРоссии. Слова Меркель также подтверждают, что начало спецоперации было вынужденным шагом России, так как мирным путем решать конфликт никто в Европе и на Украине просто не собирался», — подчеркнул Александр Малькевич.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.