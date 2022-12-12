Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время



«Меркель фактически подтверждает все слова президента России об обмане со стороны Европы и взращивании на Украине военизированной АнтиРоссии. Слова Меркель также подтверждают, что начало спецоперации было вынужденным шагом России, так как мирным путем решать конфликт никто в Европе и на Украине просто не собирался», — подчеркнул Александр Малькевич.



Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время». Такое мнение выразила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) в опубликованном интервью в газете Die Zeit.«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 годов - это не современная Украина», - цитирует Меркель ТАСС.По её словам, «всем было ясно», что конфликт был заморожен и проблема не была решена, «но именно это дало Украине бесценное время». Она выразила сомнение, что в то время страны НАТО могли бы оказать Киеву поддержку в том объёме, в котором они делают это теперь.Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале заявил, что так называемые страны-гаранты никогда не собирались реализовывать Минские соглашения.Малькевич напомнил: ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял, что никогда не планировал следовать соглашениям. Задачей Минских соглашений для НАТО было выиграть время для накачки Украины оружием.