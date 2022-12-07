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В Бурятию прибудет делегация минздрава России

В Бурятию прибудет делегация минздрава России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Будет созвано совещание по вопросам оплаты труда медицинских работников

В Бурятию 12 декабря прибудет делегация минздрава России и профсоюза работников здравоохранения РФ.

- Делегация планирует провести рабочие совещания и разработать новую систему оплаты труда медицинских работников Бурятии. Мероприятия проводятся в рамках работы над президентским грантом «Защита трудовых прав работников здравоохранения на достойную оплату труда и условия труда», - сообщили в минздраве республики.

Совещание состоится в здании правительства Бурятии. В нём примут участие департамент медицинского образования и кадровой политики минздрава России, председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, представители минздрава Бурятии и местная профсоюзная организация медицинских работников.

минздрав

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