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В Бурятии через суд на сайтах появилась нужная информация

В Бурятии через суд на сайтах появилась нужная информация
Власть,  Фото:pixabay.com
В деле разбиралась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, на официальных сайтах администраций муниципальных образований – городского поселения «Город Кяхта», сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское» отсутствуют сведения, необходимые для представителей бизнеса.

В суд был направлен иск о понуждении администраций муниципальных образований разместить на официальном сайте обязательную информацию.

Арбитражный суд Бурятии требования прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено. После прокурорского вмешательства информация на сайтах появилась, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа. 
суд прокуратура интернет

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