В Бурятии через суд на сайтах появилась нужная информация

В деле разбиралась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, на официальных сайтах администраций муниципальных образований – городского поселения «Город Кяхта», сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское» отсутствуют сведения, необходимые для представителей бизнеса.



В суд был направлен иск о понуждении администраций муниципальных образований разместить на официальном сайте обязательную информацию.



Арбитражный суд Бурятии требования прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено. После прокурорского вмешательства информация на сайтах появилась, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

