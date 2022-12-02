В деле разбиралась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, на официальных сайтах администраций муниципальных образований – городского поселения «Город Кяхта», сельского поселения «Улюнхан-эвенкийское» отсутствуют сведения, необходимые для представителей бизнеса.
В суд был направлен иск о понуждении администраций муниципальных образований разместить на официальном сайте обязательную информацию.
Арбитражный суд Бурятии требования прокурора удовлетворил. Решение суда исполнено. После прокурорского вмешательства информация на сайтах появилась, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
В Бурятии через суд на сайтах появилась нужная информация
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