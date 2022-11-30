30 ноября

29 ноября

Популярное

Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии

Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии
Власть,  Фото:минприроды Карелии
Алексей Щепин решил уволиться по собственному желанию

Замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин скоро расстанется со своим креслом. 30 ноября чиновник находится на этом посту последний день.

В Минприроды республики отметили, что Щепин уходит в отставку по собственному желанию. Замминистра он работал с 2021 года, а до этого, с мая 2017-го, возглавлял ведомство. На официальной странице министерства в «Одноклассниках» ему выразили благодарность за работу и пожелали успехов, здоровья и энергии.

- Благодаря непосредственному участию Алексея Александровича была обновлена материально-техническая база лесничеств и Минприроды, увеличены объёмы лесовосстановительных работ в регионе, проведена реструктуризация центра охраны и защиты лесов, выведено из банкротства учреждение по выращиванию сеянцев АУ РК «Кареллесхоз», – говорится в сообщении. – Значительное внимание он уделял профессиональному развитию специалистов лесного комплекса. Карелия становилась центром для других регионов в обсуждении и демонстрации своих достижений и наработок.

С 2010 по 2015 годы Алексей Щепин являлся руководителем республиканского агентства лесного хозяйства. Будучи главой РАЛХ, он согласовал сплошную рубку леса около Байкала. Бывшего главного лесника Бурятии через суд обязали выплатить штраф размером в 28 миллионов 800 тысяч рублей – соответствующий иск подала прокуратура.

Как сообщал «Байкал-Daily», чиновник пытался обжаловать это решение, но безуспешно. В июне 2021-го Щепина всё из-за того же разрешения на вырубку зелёных насаждений признали виновным в превышении должностных полномочий, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.
отставка министры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии
Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии
Власть, 30.11.2022
 Алексей Щепин решил уволиться по собственному желанию
В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд
В Улан-Удэ решили повременить с повышением тарифов на проезд
Власть, 29.11.2022
Депутаты горсовета заявили, что «забываем про конечного потребителя – пассажира»
Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях
Улан-Удэнский горсовет готов к закону об обязательном ведении аккаунтов в соцсетях
Власть, 29.11.2022
Публичное афиширование деятельности теперь подкреплено юридически
В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях
В Улан-Удэ усомнились в обоснованности подорожания проезда в трамваях
Власть, 29.11.2022
Депутаты горсовета призвали «не привязывать тариф на трамвай к автобусу»
Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО
Цыденов и Хамбо Лама отреагировали на заявление папы римского о «жестокости» бурят на СВО
Власть, 29.11.2022
Глава республики назвал такую оценку как минимум странной
Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Министр культуры Бурятии «перевоплотилась» в фею
Власть, 29.11.2022
Соелма Дагаева примерила сказочный образ, чтобы обратиться к школьникам и студентам
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
В Бурятии два поселения не получили паспорта готовности к зиме
Власть, 28.11.2022
Местные власти должны исправить все замечания до 10 декабря
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил с Днём матери
Власть, 27.11.2022
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
В Бурятии депутатам будут доплачивать за участие в сессиях
Власть, 25.11.2022
Парламентариям захотелось компенсации за вынужденные прогулы на работе
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Назначен прокурор Баунтовского района Бурятии
Власть, 25.11.2022
Рафик Галимов служит в прокуратуре уже 14 лет
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Мэр Улан-Удэ получил прокурорское представление
Власть, 25.11.2022
Прокуратура выявила нарушение законодательства при расходовании бюджетных средств
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
В России принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ в СМИ
Власть, 25.11.2022
За нарушение закона накажут крупными штрафами
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Семьи с детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже участка
Власть, 24.11.2022
Это станет возможным при условии, что доход пойдёт на улучшение жилищных условий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^