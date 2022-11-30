Бывший главный лесник Бурятии покидает высокий пост в Карелии

Алексей Щепин решил уволиться по собственному желанию
В Минприроды республики отметили, что Щепин уходит в отставку по собственному желанию. Замминистра он работал с 2021 года, а до этого, с мая 2017-го, возглавлял ведомство. На официальной странице министерства в «Одноклассниках» ему выразили благодарность за работу и пожелали успехов, здоровья и энергии.
- Благодаря непосредственному участию Алексея Александровича была обновлена материально-техническая база лесничеств и Минприроды, увеличены объёмы лесовосстановительных работ в регионе, проведена реструктуризация центра охраны и защиты лесов, выведено из банкротства учреждение по выращиванию сеянцев АУ РК «Кареллесхоз», – говорится в сообщении. – Значительное внимание он уделял профессиональному развитию специалистов лесного комплекса. Карелия становилась центром для других регионов в обсуждении и демонстрации своих достижений и наработок.
С 2010 по 2015 годы Алексей Щепин являлся руководителем республиканского агентства лесного хозяйства. Будучи главой РАЛХ, он согласовал сплошную рубку леса около Байкала. Бывшего главного лесника Бурятии через суд обязали выплатить штраф размером в 28 миллионов 800 тысяч рублей – соответствующий иск подала прокуратура.
Как сообщал «Байкал-Daily», чиновник пытался обжаловать это решение, но безуспешно. В июне 2021-го Щепина всё из-за того же разрешения на вырубку зелёных насаждений признали виновным в превышении должностных полномочий, однако освободили от наказания в связи с истечением срока давности.