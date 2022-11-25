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Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району только для строительства детсада

Улан-Удэ передаст землю Тарбагатайскому району только для строительства детсада
Власть, 
Будущая школа останется во владении города

Власти Улан-Удэ решили отдать часть своих земель Тарбагатайскому району только для строительства детского сада, который возводят возле пригородного села Нижний Саянтуй. Об этом сообщили на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ уже идёт строительство новой школы, в которую будут ходить дети из Нижнего Саянтуя. После ввода в эксплуатацию её также планировали передать Тарбагатайскому району. Однако теперь будущую школу решили оставить во владении города. Прежде всего решение было принято в связи с бюрократическими трудностями.

- Школу необходимо оставить на границах города. Последующий её перевод в границы Тарбагатайского района будет зависеть от позиций минобраза РФ ввиду наличия оплаты концессионных соглашений, которые будут оплачиваться Бурятией. Там меняются коды ОКТМО в случае изменения. Вопрос остаётся открытый. Поэтому сейчас коллеги просили решить только с детским садиком. А по школе предлагаю вернутся уже в последующем, - объяснил председатель комитета по развитию инфраструктуры администрации Тарбагатайского района Андрей Гнеушев.

Вопрос планируется поднять после открытия сельской школы. Стоит отметить, что границы города от этого вовсе «не обеднеют».

- В своё время, мы границу населённого пункта отодвинули немножко от границ городского округа «город Улан-Удэ» для устранения всех пересечений, и чтобы поставить муниципальное образование на кадастровый учёт. Сейчас же всё наоборот. Мы отодвигаем к границам муниципального образования - границы населённого пункта. С соседями уже всё согласовано, - рассказала и.о председателя комитета по архитектуре и градостроительству мэрии Улан-Удэ Марина Говорова.

Таким образом, взамен отданных участков городской округ присвоит себе земли с соседних районов. Речь идёт о границах Заиграевского и Иволгинского районов.

- Мы уже проводим внесение изменений генплана города Улан-Удэ. Это нужно для того, чтобы привести в соответствие границ Иволгинского и Заиграевского районов. Соответственно, взамен мы меньше отдаём и чуть больше получаем, - рассказал председатель заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ Василий Цыремпилов.

В самом Нижнем Саянтуе построить детский сад не представляется возможным из-за сложного рельефа местности, отсутствия инженерной инфраструктуры и транспортной доступности на существующих площадках.

План по изменению границ Тарбагатайского района, сельского поселения «Саянтуйское» и города Улан-Удэ ранее был разработан министерством строительства Бурятии. Этот план позволит совершить строительство детского сада на выбранном земельном участке в южной части Октябрьского района Улан-Удэ. Затем планом предлагается поэтапная передача в границы Тарбагатайского района территорий для строительства детского сада площадью 27 885 м2.
ГорсоветУУ детские сады

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