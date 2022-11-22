Пока в столице Забайкалья назначат врио руководителя городской администрации
Конкурс на замещение должности руководителя администрации объявят в связи с отставкой сити-менеджера Александра Сапожникова. Глава города Читы Евгений Ярилов 22 ноября в Телеграм -канале городской Думы рассказал, что до окончания конкурса и назначения нового руководителя будет назначен временно исполняющий обязанности руководителя.
- Александр Михайлович Сапожников принял решение участвовать в СВО. Достойное решение. Естественное для патриота, человека с военным опытом, взвешенное. Принял от него заявление об отставке, поблагодарил за совместную работу и пожелал скорейшего возвращения с победой. Городская власть продолжает выполнять стоящие перед ней задачи и обязательства перед горожанами: глава города, администрация и Дума продолжают работу в штатном режиме, - пояснил Евгений Ярилов.
С временно исполняющим обязанности руководителя администрации Читы будет подписан срочный трудовой договор.
Напомним, руководитель администрации Читы Александр Сапожников 21 ноября принял решение принять участие в военной спецоперации в составе забайкальских частей. Решение бывшего сити-менеджера поддержал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В Чите объявят конкурс на должность сити-менеджера
Власть, Фото:
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