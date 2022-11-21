Сити-менеджер Читы ушёл в отставку и отправится на спецоперацию

Власть, Фото: страница Александра Сапожникова

Александр Сапожников является ветераном боевых действий



Александр Сапожников покинул пост руководителя администрации Читы, чтобы отправиться на спецоперацию. Об этом сообщил 21 ноября в своём телеграм-канале. Отметим, инсайды о грядущей отправке Сапожникова на СВО появились ещё на днях.



«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего - в зону специальной военной операции», - написал Александр Сапожников, напомнив, что он «десантник с боевым опытом».



Он поблагодарил всех читинцев: от общественников и предпринимателей до коммунальников и работников силовых структур – «всех, кто помогает делать город лучше».



«Особенно хочу поблагодарить губернатора края Александра Михайловича Осипова и правительство региона. Нам всем ещё предстоит много и хорошо трудиться, чтобы сделать мир вокруг, свою страну, свой город ещё лучше. Желаю нашей любимой Чите - Городу трудовой доблести - гармоничного и динамичного развития, а самим читинцам счастья и благополучия», - заключил он.



Сапожников занимал пост сити-менеджера Читы три года.



Ему 46 лет. Значительная часть жизни связана со службой в рядах Вооружённых сил. Срочную службу он проходил в Воздушно-десантных войсках с 1994 по 1996 годы. В 1995 году участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, во время которой получил ранение. После служил в спецназе.



В 1998 году был переведён для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в автомобильную бригаду Читы.



С 1999 по 2000 год находился в командировке в Северо-Кавказском регионе города Моздок.



В 2009 году был уволен из армии по состоянию здоровья.



В 2013 году окончил Забайкальский государственный университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Позднее получил дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



На выборах в 2014 году был избран депутатом Думы Читы. В 2017 году стал директором муниципального предприятия «Кинотеатр Удокан». Исполнять обязанности главы администрации Читы Александр Сапожников стал весной 2019 года.

