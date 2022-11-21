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Зампред правительства Бурятии проверил ремонт школ в Старобешевском районе ДНР

Зампред правительства Бурятии проверил ремонт школ в Старобешевском районе ДНР
Власть,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
В одной из них капремонт делают впервые с 50-х годов

Как сообщал «Байкал-Daily», до конца года Бурятия планирует отремонтировать в подшефном Старобешевском районе ДНР 51 социально значимый объект, в число которых входит четыре школы, пять детских садов, три многоквартирных дома, две котельные, три дворовые территории и 21 участок дорог. Ремонт одной из школ проверил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

- Посмотрел, как отремонтировали школы. В Старобешевской школе №1 проведён капитальный ремонт сразу в двух корпусах здания, для младших и старших классов, облагорожена пришкольная территория. Основные работы были выполнены к началу учебного года, - сообщил Луковников в своём телеграм-канале.

На сегодня в школе полностью отремонтирована кровля: уложена металлочерепица, проведены гидроизоляция и огнезащитная обработка. В корпусе для младших классов фасад здания полностью обшит металосайдингом. Сейчас завершаются работы по укладке асфальта на пришкольной территории и ремонт крыльца аварийного выхода в корпусе младших классов.

Евгений Луковников отметил, что школа построена в 1950-х годах, и с тех пор в ней ни разу не проводился капитальный ремонт.



Всего на ремонт социальных объектов в Старобешевском районе ДНР из бюджетов было выделено порядка 500 млн рублей.
школы ДНР капитальный ремонт

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