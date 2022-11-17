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Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»

Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Это дурдом какой-то!» - сказал Буда-Ширап Батуев

Депутат Народного Хурала Буда-Ширап Батуев во время «часа заявлений» на сессии поделился с коллегами историей недавнего визита в поликлинику.

Батуев и его супруга заболели. Они обратились за медицинской помощью в поликлинику, решив провериться на коронавирус. Там, по словам депутата, ему сказали, что обследование проводится по записи через Госуслуги, где ближайшее свободное место лишь на 24 число. В какой поликлинике это происходило и когда именно, Батуев не уточнил.

- Это дурдом какой-то! Надо разобраться с Лудуповой! – заявил на сессии Буда-Ширап Батуев.

Министр здравоохранения Евгения Лудупова с недавно времени занимает должность заместителя председателя правительства Бурятии. Она возглавляет в правительстве социальный блок, в том числе курирует минздрав, министерство соцзащиты населения, министерство спорта и молодёжной политики, министерство образования. При этом она останется министром здравоохранения.
депутаты Народного Хурала минздрав

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