«Это дурдом какой-то!» - сказал Буда-Ширап Батуев
Депутат Народного Хурала Буда-Ширап Батуев во время «часа заявлений» на сессии поделился с коллегами историей недавнего визита в поликлинику.
Батуев и его супруга заболели. Они обратились за медицинской помощью в поликлинику, решив провериться на коронавирус. Там, по словам депутата, ему сказали, что обследование проводится по записи через Госуслуги, где ближайшее свободное место лишь на 24 число. В какой поликлинике это происходило и когда именно, Батуев не уточнил.
- Это дурдом какой-то! Надо разобраться с Лудуповой! – заявил на сессии Буда-Ширап Батуев.
Министр здравоохранения Евгения Лудупова с недавно времени занимает должность заместителя председателя правительства Бурятии. Она возглавляет в правительстве социальный блок, в том числе курирует минздрав, министерство соцзащиты населения, министерство спорта и молодёжной политики, министерство образования. При этом она останется министром здравоохранения.
Депутат Хурала Бурятии желает «разобраться с Лудуповой»
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его утвердили тайным голосованием
Местные власти сами будут решать, куда нельзя отпускать бездомных животных
«Это дурдом какой-то!» - сказал Буда-Ширап Батуев
С этого вопроса началась сессия
В мероприятии участвовал Виктор Чевелев
Кресло было вакантным с июня
Алексей Цыденов сообщил о сокращении финансирования на празднование
Минпром возглавит чиновник из другого министерства
С начала СВО «Единой Россией» были инициированы законы, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих, задействованных в спецоперации
В деле разбиралась прокуратура
Власть, 15.11.2022
Депутаты горсовета рассмотрели сегодня основные статьи расходов на транспортную отрасль на будущий год
Власть, 15.11.2022
Он возглавил Минстрой с приставкой и. о.
Власть, 13.11.2022
Своё предложение внесла межфракционная группа «Байкал»
Власть, 12.11.2022
Члены регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» выбрали нового председателя
Власть, 11.11.2022
Юрий Трутнев поручил руководству Бурятии продолжить усиление работы по патриотическому воспитанию