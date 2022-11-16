Алексей Цыденов сообщил о сокращении финансирования на празднование
В Бурятии планируют сократить финансирование на проведение новогодних праздников, при этом ёлку для детей отменять не будут. Об этом ТАСС сообщил глава республики Алексей Цыденов.
- Широких гуляний не будет, но <…> сокращение (объёма средств на празднование), безусловно, планируется, оно будет, просто мы не закрываем Новый год как таковой. У нас не будет больших гуляний - только ёлка, Новый год для детей. Не будет гуляний для взрослых, для детей Новый год останется, - сказал он в беседе с ТАСС в кулуарах «Транспортной недели».
Алексей Цыденов отметил, что новогодние торжества будут проводить в первую очередь для детей участников специальной военной операции.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале октября улан-удэнцы просили не тратить бюджетные средства на новогодние празднества, а направить их на поддержку мобилизованных. В этом году только на строительство ледового городка на площади Советов выделено 8,5 млн. рублей.
Глава Бурятии: «Широких гуляний на Новый год не будет»
Власть, Фото:
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