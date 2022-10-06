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Улан-удэнцы просят отказаться от новогодних празднеств ради мобилизованных

Улан-удэнцы просят отказаться от новогодних празднеств ради мобилизованных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Только на ледовый городок в этом году выделено 8,5 млн рублей

Улан-удэнцы просят не тратить бюджетные средства на новогодние празднества, а направить их на поддержку мобилизованных. Активное обсуждение идёт в паблике «Аноним 03», пользователи которого призывают отказаться от ледового городка на площади Советов и от новогоднего оформления города.

- Ведь многие регионы, даже дотационные, нашли средства для этих нужд, - пишет автор идеи.

Как сообщал «Байкал-Daily», на ледовый городок в этом году власти Улан-Удэ выделили 8,5 млн рублей. С каждым годом он становится всё дороже.

Многие пользователи поддержали инициативу:

«Хорошая идея»,
«Я тоже согласна!»,
«А, правда! Какие ёлки-то? Какой праздник-то?»,
«Я в данный момент не вижу радости Нового года!»,
«Вообще пора уже от этих пафосных мероприятий отказаться, в семьях горе, помощь нужна, а мы деньги спускаем. Дети всё поймут, не сейчас, то позже! Нужно выстоять, а не деньги отмывать...»,
«На эти миллионы купить что-то существенное для ребят, которые воюют. Квадрокоптеры, приборы ночного видения и прочее. Собираем на один экземпляр с миру по нитке, погоды великой он там не сделает. А без этой ледовой красоты город один раз переживёт. А эта техника поможет сохранить жизни наших ребят. Попроще что-то можно сделать, и намного дешевле»,
«Мужчинам на обмундирование, питание и снаряжение».

Также горожане предлагают в качестве компромисса поставить одну горку и слегка украсить площадь иллюминацией. Это также значительно сэкономит бюджетные деньги.

Впрочем, не все поддержали инициативу, некоторые горожане считают, что праздник должен быть, несмотря ни на что.

«Ледовый городок прежде всего для детей! Не надо всё месить в одну кучу, хочется помочь - помогайте из своих заработков, сборы объявляйте, другие варианты ищите, но у детей отбирать праздничное настроение нельзя», - призывает местный житель.

«Автор, не останавливайся, ещё куча предложений. Школьные автобусы отправить в зону СВО. Там нужнее. Закрыть все учреждения дополнительного образования. Сэкономленные деньги на амуницию. Школьникам питание сухпаем выдавать, а лучше сразу в посылках», - саркастически прокомментировал ещё один житель Бурятии.

Между тем, пока в Бурятии только обсуждают эту идею, Калуга уже приняла аналогичное решение. Об этом в своём телеграм-канале 4 октября сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

«Принял решение не тратить средства муниципального бюджета на новогоднее украшение города. Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан», - написал Дмитрий Денисов. При этом он отметил, что мобилизованные должны быть экипированы лучше, чем предполагает стандартное обеспечение.

С предложение отказаться от новогодних гуляний предложили в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. Член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложением поддержать инициативу Калужской области на федеральном уровне и отменить праздничные гуляния по всей России, сообщает Лента. Ру.

«Их проведение с немалыми бюджетными тратами в условиях проведения СВО неуместно. Прежде всего это должно касаться Москвы. Высвободившиеся бюджетные средства разумнее перенаправить на поддержание и обеспечение наших военнослужащих и их семей», — подчеркнул Кабанов.

Поддержать мобилизованных жителей Бурятии предлагает общественница Дора Хамаганова. Она записала видеообращение к властям с предложением аннулировать персональные республиканские пенсии. Таким образом, по её подсчётам, высвободится четверть миллиарда рублей.

- Хватит, пожировали за казённый счёт. За счёт бабушки, которая в Тунке предложила продать несколько мешков картошки и выручку отдать, в поддержку наших бойцов. За счёт ребятишек посёлка Аршан, которые устраивают концерты и на эти сто рублей собирают помощь отцам, старшим братьям. ТОСовцы Тунки отказались от премиальных 70 млн рублей, решили передать их в фонд помощи нашим воинам, - написала Дора Хамаганова.

Также она предложила Народному Хуралу внести законодательную инициативу и проголосовать за аннулирование персональных республиканских пенсий, а главе Бурятии поддержать эту идею.


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