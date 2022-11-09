Глава республики пообещал исполнить мечту девочки
Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал исполнить желание девочки из Джидинского района. Юная ученица IT-клуба, в открытии которого участвовал глава, подошла к нему и рассказала о своём заветном желании.
- Девочка Соня подошла и попросила у меня собачку, маленького щеночка. Таких просьб у меня ещё не было. Созвонился с её мамой. Для мамы это тоже сюрприз оказался. Новый год близко. Побуду Дедом Морозом, - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.
Он пообещал, что скоро собачка будет у девочки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января глава Бурятии в рамках проекта «Ёлка желаний» исполнил мечту мальчика Саши из Кяхтинского района. 14-летний подросток пожелал покататься на картинг арене с друзьями, которые живут с ним в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Власть, Фото:
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