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Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии

Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для юной жительницы Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Глава республики пообещал исполнить мечту девочки

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал исполнить желание девочки из Джидинского района. Юная ученица IT-клуба, в открытии которого участвовал глава, подошла к нему и рассказала о своём заветном желании.

- Девочка Соня подошла и попросила у меня собачку, маленького щеночка. Таких просьб у меня ещё не было. Созвонился с её мамой. Для мамы это тоже сюрприз оказался. Новый год близко. Побуду Дедом Морозом, - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

Он пообещал, что скоро собачка будет у девочки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января глава Бурятии в рамках проекта «Ёлка желаний» исполнил мечту мальчика Саши из Кяхтинского района. 14-летний подросток пожелал покататься на картинг арене с друзьями, которые живут с ним в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый».
глава Бурятии Алексей Цыденов дети

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