В Бурятии установили 20 камер для поиска лесных пожаров

Видеокамеры охватывают площадь в 3,5 миллиона га леса



В Бурятии завершилась установка 20 камер видеомониторинга лесных пожаров системы «Лесохранитель». Все они работают в режиме реального времени и охватывают площадь более 3,5 млн га леса.



- Сегодня большинство зоны наземного обслуживания мы постараемся охватить с помощью видео-мониторинга. 3,5 млн га – это очень большая площадь. С помощью видеокамер это намного проще, эффективнее и оперативнее. Мы будем развивать эту систему дальше, - сказал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.



В прошлом году было установлено 10 камер, они обнаружили 30 лесных пожаров. Благодаря оперативному выявлению возгораний, очаги удалось быстро ликвидировать и не допустить распространение огня на большей площади.



- В текущем году камеры видеонаблюдения сработали 274 раза, из них 37 сигналов были определены как потенциально опасные объекты, а начиная с 22 апреля, фактически за один месяц, уже обнаружено 15 лесных пожаров, - рассказал оператор региональной диспетчерской службы Антон Евтеев.



Камеры установлены в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северобайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах и городе Улан-Удэ. Мониторинг осуществляется в круглосуточном режиме на территории 17 лесничеств, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Карты, используемые в системе, являются не просто картинками, а полноценными тематическими слоями, где к каждому объекту может быть привязана необходимая информация: лётные карты, лесничества, силы и средства, арендные участки. Параллельно с процессом видеонаблюдения на карте отображается сектор направления обзора. При обнаружении пожара определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства.



