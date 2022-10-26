Таков результат общественных слушаний, проведённых в городе 25 октября
Единственный вопрос слушаний «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «город Северобайкальск» в муниципальном доме культуры бурно обсуждали около 300 человек. В итоге за отмену прямых выборов мэра проголосовали 233 присутствующих северобайкальца, против – 63, трое воздержались.
«Реальная же картина, думаю, в группе «Общественный контроль», - поделилась в соцсети «Вконтакте» депутат Народного Хурала от Северобайкальска Оксана Бухольцева. - 854 человека - 70% не поддерживают отмену прямых выборов, 374 - 30% - поддерживают».
Сама Бухольцева хочет баллотироваться в мэры города в сентябре 2023 года. Но только если они будут, как и ранее, прямыми.
Однако результат общественных слушаний говорит о том, что в итоге устав изменят. Градоначальника станут выбирать депутаты городского совета из числа претендентов, отобранных конкурсной комиссией.
В соцсетях результат слушаний критикуют со вчерашнего вечера:
«Депутаты в очередной раз показали свое отношение к жителям города и мнению его жителей и своих избирателей. Им должно быть стыдно за такие «слушания».
«Решение об отмене прямых выборов мэра поддержали согнанные заранее бюджетники».
«Не важно, как голосуют. Важно, как считают!»
«К началу слушаний стали подходить и остальные жители города, - сообщил один из Telegram-каналов. - Но видя полный зал и отсутствие свободных мест просто разворачивались и уходили».
Северобайкальские депутаты считают, что отмена прямых выборов «будет иметь положительный эффект для развития Северобайкальска».
Отметим, что в Улан-Удэ с декабря 2012 по сентябрь 2019 года существовала такая система избрания градоначальника. Но от неё решили отказаться, так как она показала свою неэффективность.
Президент России Владимир Путин на одной из ежегодных больших пресс-конференции однозначно заявил, что «мэров нужно только выбирать».
В Северобайкальске решили отказаться от прямых выборов мэра
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 26.10.2022
Таков результат общественных слушаний, проведённых в городе 25 октября
Власть, 25.10.2022
Это произойдёт на ноябрьской сессии парламента республики
Власть, 25.10.2022
Автомобиль «Ниссан Патрол» съехал с дороги и опрокинулся
Власть, 23.10.2022
Региональные отделения партии уже смогли организовать доставку более 14 тысяч тонн гуманитарного груза
Власть, 22.10.2022
С 19 сентября в городе идёт месячник чистоты
Обязанности закреплены за руководящими лицами исполнительных органов государственной власти региона
Им стал Баясхалан Дашибалов
Жаргал Цыбиков обвиняется в ряде эпизодов – от воровства топлива до незаконной помощи бизнесмену на 12 млн
Депутаты горсовета обсудили проблемы развития транспортной инфраструктуры
На 92 году жизни скончался Дамба Цыренович Будаев
По словам губернатора региона, они не будут ограничивать обычный порядок жизни жителей области
Иск уже ушёл в суд
Алексей Цыденов проверил условия содержания и уровень обеспечения экипировкой
Власть, 19.10.2022
Им стал Владимир Петраков
Власть, 19.10.2022
Оксана Бухольцева заявила, что готова бороться до конца