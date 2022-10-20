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С экс-чиновника мэрии Улан-Удэ планируют взыскать почти 6 млн рублей

С экс-чиновника мэрии Улан-Удэ планируют взыскать почти 6 млн рублей
Власть,  Фото:природоохранная прокуратура
Иск уже ушёл в суд

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее был вынесен приговор бывшему заместителю руководителя администрации Улан-Удэ – председателю комитета городского хозяйства Константину Мошковскому. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по громкому делу о реконструкции правобережных очистных сооружений.

Мошковский отделался штрафом в размере 70 тысяч рублей. Решение об этом Октябрьский районный суд принял в июле 2022 года. В сентябре Верховный суд оставил его без изменения. Так что приговор вступил в законную силу.

Теперь Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура намерена взыскать причинённый бюджету ущерб. Это ни много ни мало почти 6 млн рублей.

- В целях взыскания с виновного причинённого им бюджету ущерба в размере 5,9 млн рублей в суд направлено исковое заявление, которое находится на рассмотрении, - сообщила природоохранная прокуратура.

Дело Мошковского было связано с проектной документацией и инженерными изысканиями по реконструкции очистных. В утверждённых и оплаченных документах обнаружили ряд существенных недостатков. В итоге комитету городского хозяйства пришлось заключать дополнительные муниципальные контракты, чтобы внести изменения. Это, в свою очередь, потребовало повторного прохождения государственной экспертизы, а также повторного проведения инженерных изысканий. Таким образом, бюджету Улан-Удэ и был причинён ущерб в сумме 5,9 млн рублей.

- В настоящее время проектно-сметная документация скорректирована и приведена в соответствие. На реконструкцию очистных сооружений в рамках национального проекта «Экология» выделено 3 млрд. руб., подрядчиком проводятся строительные работы, - уточнили в Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуре. 
ущерб превышение должностных полномочий

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