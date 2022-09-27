Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оштрафовали по делу об ущербе в 5,9 млн

Бывшему председателю комитета городского хозяйства не удалось обжаловать решение суда
Бывший заместитель руководителя администрации Улан-Удэ – председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский отделался штрафом по громкому делу о реконструкции очистных сооружений. Размер штрафа составил 70 тысяч рублей.
Решение об этом Октябрьский районный суд принял в июле 2022 года. Мошковский обжаловал решение суда. А 27 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила приговор без изменения.
Мошковский признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Дело связано с тем периодом, когда он как раз занимал высокую должность в администрации Улан-Удэ.
Тогда только начинался процесс по реконструкции правобережных очистных сооружений.
- Мошковский составил и направил начальнику АУ РБ «Госэкспертиза» заявление о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не в государственном учреждении, подведомственном министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ - ФАУ «Главгосэкспертиза России», а в автономном учреждении Бурятии «Госэкспертиза». Тем самым он изменил экспертное учреждение в нарушение муниципального контракта, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Мошковский единолично подписал акты сдачи-приёмки выполненных работ по этому муниципальному контракту.
- Принятая Мошковским в нарушение установленного проектно-сметная документация и инженерные изыскания имели ряд существенных недостатков, - пояснили в суде.
В итоге комитету городского хозяйства пришлось заключать дополнительные муниципальные контракты, чтобы внести изменения в проектно-сметную документацию. Это, в свою очередь, потребовало повторного прохождения государственной экспертизы, а также повторного проведения инженерных изысканий. Таким образом, бюджету Улан-Удэ был причинён ущерб в сумме 5,9 млн рублей.
До настоящего времени реконструируемый комплекс правобережных очистных сооружений канализации в эксплуатацию не введен.
- Противоправные действия Мошковского повлекли существенное нарушение охраняемых законом прав неограниченного круга граждан, проживающих вблизи реки Селенга, ущемление права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное ст. 42 Конституции РФ; причинение невосполнимого вреда уникальной пресноводной экосистемы озера Байкал, а также нарушение интересов Российской Федерации и города Улан-Удэ, - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Отметим, по статье, по которой был признан виновным Мошковский, максимальное наказание – лишение свободы на срок до четырёх лет. Он отделался самым мягким наказанием.
Константин Мошковский более четырёх лет возглавлял комитет городского хозяйства. До этого он занимал посты в Улан-Удэнской ТЭЦ-1, а также трудился директор филиала «Генерация» ОАО «Бурятэнерго». В ноябре 2014 года был назначен председателем комитета городского хозяйства. Из мэрии уволился в марте 2019-го. Мэр Игорь Шутенков заявлял, что не был доволен его работой.
Экс-чиновника мэрии Улан-Удэ оштрафовали по делу об ущербе в 5,9 млн
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