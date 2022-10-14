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В Забайкалье создан штаб для помощи мобилизованным и их семьям

В Забайкалье создан штаб для помощи мобилизованным и их семьям
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Теперь часть обращений будет решаться на уровне муниципальных районов

13 октября в Забайкальском крае состоялось первое заседание штаба по организации помощи мобилизованным и их семьям. Соответствующий документ о создании штаба при правительстве региона находится в стадии согласования у губернатора края. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти края и главы муниципальных образований.

- Работать штаб будет по двум направлениям: работа с мобилизованными и работа с их семьями. Отдельным направлением работы станет акция «Мы вместе», в рамках которой на территории каждого муниципального района должны работать штабы и горячие линии. В состав каждого штаба должен входить глава района или его заместитель по социальным вопросам, представители волонтёрских движений, предпринимательского сообщества. В органах исполнительной власти определены специалисты, которые будут помогать главам решать вопросы, возникающие на территории районов, - пояснила вице-премьер регионального правительства Инна Щеглова.

Большинство обращений, по словам вице-премьера, возможно решить на уровне муниципального района. Много обращений от матерей с детьми и родителей преклонного возраста, которые остались одни, без мужской силы, которые в сельской местности особенно необходимы. Это касается обеспечения дровами, углём и других вопросов, которые можно решить на уровне муниципального района. Должен быть чётко выстроен механизм решения этих вопросов.

Под акцией «Мы вместе» могут объединиться для решения возникающих проблем соседи мобилизованных граждан, работодатели, предприниматели, волонтёры и муниципальные органы.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, сейчас все обращения сосредотачиваются на уровне региона и только потом передаются в районы. Теперь все вопросы изначально будут приниматься на горячие линии в каждом отдельно взятом районе, часть из них – социально-бытового устройства будут решаться на местах, а вопросы, касающиеся банковской системы, взаимодействия с военкоматом и другими органами будут передаваться в штаб на уровень региона.
Забайкальский край мобилизация спецоперация на Украине

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