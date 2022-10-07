Глава Бурятии: «Просто посмотрите видео Оксаны Бухольцевой»

Находящаяся в Донецке Оксана Бухольцева со слезами на глазах поздравила учителей
Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился в телеграм-канале видео, которое записала в честь Дня учителя депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева. Она сейчас живёт и работает учителем физики в Донецке.
- День учителя уже прошёл. Но я случайно увидел видео Оксаны Васильевны Бухольцевой. Нашего депутата Народного Хурала от Северобайкальска. Она добровольно поехала в Донецк работать учителем в школу. Ее поздравление я даже комментировать не буду. Просто посмотрите, - поделился Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», об отъезде Оксаны Бухольцевой в Донецк
стало известно в начале сентября. Она отправилась туда добровольцем, так как учителя-мужчины мобилизованы, и педагогов крайне не хватает.
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