Глава Бурятии: «Просто посмотрите видео Оксаны Бухольцевой»







Как сообщал «Байкал-Daily», об



Как сообщал «Байкал-Daily», об отъезде Оксаны Бухольцевой в Донецк стало известно в начале сентября. Она отправилась туда добровольцем, так как учителя-мужчины мобилизованы, и педагогов крайне не хватает.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился в телеграм-канале видео, которое записала в честь Дня учителя депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева. Она сейчас живёт и работает учителем физики в Донецке.- День учителя уже прошёл. Но я случайно увидел видео Оксаны Васильевны Бухольцевой. Нашего депутата Народного Хурала от Северобайкальска. Она добровольно поехала в Донецк работать учителем в школу. Ее поздравление я даже комментировать не буду. Просто посмотрите, - поделился Алексей Цыденов.