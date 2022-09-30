В Бурятии прекратили дело о продаже выигранного районом «УАЗа»

Экс-начальнику районного комитета по спорту принесли официальные извинения
В Бурятии прекратили уголовное дело в отношении экс-председателя комитета по массовой физической культуре и спорту администрации Кабанского района Бурятии Сергея Балагурова. Прокуратура принесла ему официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Об этом «Байкал-Daily» сообщил сам Сергей Балагуров.
«В соответствии с требованиями статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса от имени государства приношу Вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности по ч.3 ст.159 УК РФ. Вам предоставляется право обратиться с требованием о возмещении имущественного вреда, восстановления трудовых, пенсионных и иных прав, а также предъявить иск о компенсации за причинённый моральный вред в порядке гражданского судопроизводства», - говорится в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2021 года районного чиновника обвинили в присвоении денег за проданный «УАЗик», принадлежащий району. Кабанский район выиграл автомобиль за первое место на XV республиканских зимних сельских спортивных играх.
Машину, объясняло следствие, полагалось поставить на балансовый счёт администрации района и использовать в служебных целях. Однако затем следственное управление распространило информацию, что председатель комитета по спорту продал машину через объявление за 650 тысяч рублей.
Сам же Сергей Балагуров сразу же опровергал обвинения в присвоении денег. Он даже записал видеообращение к следственному комитету, объяснив, что автомобиль вовсе не обязательно было ставить на забалансовый учёт администрации Кабанского района. «Команду представляли люди, проживающие и работающие на всей территории Кабанского района, а никак не районная администрация», - пояснял Балагуров.
Автомобиль мог вместить только шесть детей. Так что вместе с районными тренерами было принято решение его продать, деньги положить на счёт администрации, а затем добавить нужную сумму из бюджета и купить уже вместительный автобус. Но вскоре большой автобус для юных спортсменов был куплен районом по целевой программе.
В итоге все деньги, полученные от продажи, были внесены на развитие спортивной сферы в Кабанском районе. Их потратили на строительство спортплощадок в нескольких сёлах. Эти объекты уже возведены.
Сергей Балагуров же оказался под следствием, так как именно занимался оформлением документов по продаже «УАЗа».
В итоге слова, сказанные Сергеем Балагуровым в видеообращении подтвердились спустя 11 месяцев следствия. Кстати, на его сторону встали многие местные жители, а также вся спортивная общественность района – они собрали в его поддержку полторы тысячи подписей.
После возбуждения уголовного дела его отстранили от должности. Позже по решению суда восстановили на посту. Однако он не стал возвращаться к работе в районной администрации. Сейчас и.о. председателя комитета по массовой физической культуре и спорту администрации Кабанского района на сайте указана Елена Котова.
В настоящее время Сергей Балагуров живёт в Санкт-Петербурге. В северную столицу он перебрался весной и также трудится в спортивной отрасли.
Бывший районный чиновник намерен подать иски о возмещении морального и материального ущерба.
- В целом, конечно, жалко, что такой финал получился. Но обстоятельства сложились так, что здесь уже делать было нечего. Хотелось бы потрудиться и пользу принести на родной земле, но, к сожалению, мне не дали этого сделать, - рассказал в беседе с «Байкал-Daily» Сергей Балагуров.
В Бурятии прекратили дело о продаже выигранного районом «УАЗа»
Власть, Фото:
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