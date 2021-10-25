В Бурятии чиновник продал выигранный командой «УАЗ» и оставил деньги себе

Расследуется уголовное дело
В Кабанском районе Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета массовой физической культуры и спорта администрации района. Он подозревается по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»
По данным следствия, в начале 2019 года в Бурятии проводились XV Республиканские зимние сельские спортивные игры, победителем которых стала сборная команда администрации муниципального образования «Кабанский район». Подозреваемый чиновник в качестве представителя команды получил в оргкомитете главный приз соревнований - автомобиль марки «УАЗ» стоимостью более 717 тысяч рублей. машину необходимо было поставить на забалансовый счёт администрации района и использованию в служебных целях.
Вместо этого председатель комитета, действуя из корыстных побуждений, подал объявление о продаже машины и спустя месяц получил за неё по договору купли-продажи от третьих лиц 650 тысяч рублей. Полученные деньги потратил по своему усмотрению, причинив ущерб муниципальной казне.
32-летнего чиновника изобличили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Кабанскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий.
- В настоящее время решается вопрос о временном отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Для обеспечения исполнения приговора в части возможного взыскания штрафа или конфискации имущества в рамках уголовного дела наложен арест на личный автомобиль чиновника марки «Infiniti», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и сбор необходимой доказательственной базы.
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