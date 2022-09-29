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Депутат горсовета Улан-Удэ сдал кровь

Депутат горсовета Улан-Удэ сдал кровь
Власть,  Фото:Горсовет Улан-Удэ
«Донация спасёт чью-то жизнь», - говорит Василий Цыремпилов

В Бурятии потребность в донорской крови сейчас есть, как отметила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Марина Батуханова, даже самая распространённая группа крови может стать редкой, если речь идёт о донорстве.

- Все компоненты донорской крови востребованы в наших медицинских организациях. Говорят, что одна донация сможет спасти три человеческие жизни, а все потому, что кровь разделяют на три компонента, и каждый из них может пригодиться. Доноры ориентируются на донорский светофор, где можно сразу увидеть, в какой группе крови мы нуждаемся. Есть редкие группы крови, но их может быть достаточно на станции, в то время как не хватать будет крови распространённой группы, - рассказала Марина Батуханова.


Пациенту одного из медучреждений города понадобилось переливание, депутат горсовета Василий Цыремпилов согласился помочь и приехал на станцию переливания крови, чтобы сделать донацию., сообщили в пресс-службе горсовета.

- Я уже сдавал кровь в конце 2020 года, сегодня появилась необходимость сделать это вновь. Потребность в крови в наших больницах высокая. У меня первая положительная группа, надеюсь, что донация пригодится и поможет человеку. Хочу призвать всех горожан прийти и сдать кровь, это занимает не так много времени, всего полчаса. Зато эта донация спасёт чью-то жизнь, - поделился Василий Цыремпилов.



Помимо этого, депутат обсудил с руководством станции переливания крови дальнейшее сотрудничество. В первую очередь это привлечение внимания молодёжи к сдаче крови. Ранее депутаты горсовета Улан-Удэ поддержали инициативу Молодёжной палаты при городском парламенте о создании системы скидок для доноров. Сейчас в рамках этой системы доноры могут посещать муниципальные учреждение культуры и спорта со скидкой.

ГорсоветУУ Донорство крови

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