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Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков получил повестку

Депутат Хурала Бурятии Игорь Бобков получил повестку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вероятнее всего, с повесткой Бобкова также произошла накладка

Депутат Народного Хурала Игорь Бобков сегодня утром получил повестку. Депутат сообщил «Байкал-Daily», что безотлагательно отправился в пункт предварительного сбора граждан. Сейчас он находится в дороге.

Игорь Бобков имеет офицерское звание, он старший лейтенант запаса. Однако ему уже 56 лет. Согласно вчерашним разъяснениям Минобороны, он не должен попадать под частичную мобилизацию.

- В соответствии с российским законодательством, подлежат призыву на военную службу по мобилизацию граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет, - сообщало Министерство обороны РФ.

Глава Бурятии Алексей Цыденов недавно признал накладки, случившиеся в ходе призыва. Так, повестки получали мужчины, которые никогда не служили в армии, а также те, у кого четверо и более несовершеннолетних детей.

- Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей, также не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных их отпускали домой. С утра 70 таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами, - сообщил Алексей Цыденов.

Он уточнил, что на республиканской призывной комиссии «обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток».


депутаты Народного Хурала частичная мобилизация

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