Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии

Тема Бурятии всплыла на телешоу Владимира Соловьёва



Депутат Государственной думы, член КПРФ Леонид Калашников выступил приглашённым экспертом в очередном выпуске политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). В выпуске он рассказал о своём недавнем рабочем визите в Бурятию.



В Улан-Удэ депутат Госдумы успел провести встречу с преподавателями. Также во время работы в Народном Хурале ему рассказали о низких зарплатах учителей.



- Я был на трёх встречах, в том числе в Хурале, мне там говорят, что мы платим учителям зарплату 15-20 тысяч – это самая большая зарплата. А в Москве зарплата учителя доходит до 100 тысяч. Ну это же неправильно! Образование в школе должно быть единообразным, и привлекать туда нужно самых лучших людей. Что казалось бы важнее, чем платить этим людям зарплату? – задался вопросом Леонид Калашников.



Владимир Соловьёв ему напомнил, что для этого нужно вносить изменения в законодательство. С этим Калашников с ним согласился. «Вопрос нужно закрывать», - потребовал политик.



Также Леонид Калашников поднял вопрос тарифов на электроэнергию, проведя параллели между Иркутской областью и Бурятией.



- Ты согласен с тем, что электроэнергия, например, в Бурятии, где самая большая водосборная зона Байкала, в два раза дороже, чем в Иркутской области? Да потому, что региональные энергетические комиссии в каждой области свои. Все эти компании пошли от Чубайса. До этого была единая энергосистема, единые перетоки, единая система цен, и на Дальнем Востоке цены были такие же, как в Иркутске, - добавил он.



Владимир Соловьёв поддержал политика, предлагая ему поднять эти проблемы на очередной сессии Госдумы.



- В моём родном городе Улан-Удэ закрыты заводы, и ни один не открыт до сих пор за пять последних лет. Если дать им дешёвую электроэнергию, газ и дать людям возможность заплатить дешевле, то мы спокойно все эти производства поднимем, - подчеркнул Калашников.



Как сообщал «Байкал-Daily», в муниципальных общеобразовательных организациях в Бурятии работает более 10 тысяч человек. Из них более 8 тысяч учителей, остальные – прочие работники.



Свежих цифр по статистике заработной платы педагогов в Бурятии давно не наблюдалось. В последний раз данные публично сообщали два года назад – в октябре 2020-го. Тогда, по информации Бурятстата, средняя зарплата учителей составляла чуть более 35 тысяч рублей.



Подобные цифры самих педагогов только смешат. Разница между средней официальной и реальной зарплата достаточно велика. «Администрация получает под 100 тысяч, а учителя – около 18 тысяч», - комментировала учительница из Улан-Удэ.



Чтобы получить хотя бы 30 тысяч рублей, необходимо брать две ставки. И работать при этом с раннего утра до самого вечера, не имея свободного времени даже дома.



Справка:



Леонид Калашников родился 6 августа 1960 года в селе Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Рано потерял родителей, воспитывался в детском доме в Улан-Удэ.



В 1982 году окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического университета.



С 1996 живёт и работает в Москве. Десять лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в корпорации «Единый электроэнергетический комплекс» – некоммерческом партнёрстве энергопроизводителей и сбытовых компаний.



С 2010 года является депутатом Государственной думы России V, VI, VII и VIII созывов. С 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.





