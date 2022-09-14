Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии

Тема Бурятии всплыла на телешоу Владимира Соловьёва
Депутат Государственной думы, член КПРФ Леонид Калашников выступил приглашённым экспертом в очередном выпуске политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+). В выпуске он рассказал о своём недавнем рабочем визите в Бурятию.
В Улан-Удэ депутат Госдумы успел провести встречу с преподавателями. Также во время работы в Народном Хурале ему рассказали о низких зарплатах учителей.
- Я был на трёх встречах, в том числе в Хурале, мне там говорят, что мы платим учителям зарплату 15-20 тысяч – это самая большая зарплата. А в Москве зарплата учителя доходит до 100 тысяч. Ну это же неправильно! Образование в школе должно быть единообразным, и привлекать туда нужно самых лучших людей. Что казалось бы важнее, чем платить этим людям зарплату? – задался вопросом Леонид Калашников.
Владимир Соловьёв ему напомнил, что для этого нужно вносить изменения в законодательство. С этим Калашников с ним согласился. «Вопрос нужно закрывать», - потребовал политик.
Также Леонид Калашников поднял вопрос тарифов на электроэнергию, проведя параллели между Иркутской областью и Бурятией.
- Ты согласен с тем, что электроэнергия, например, в Бурятии, где самая большая водосборная зона Байкала, в два раза дороже, чем в Иркутской области? Да потому, что региональные энергетические комиссии в каждой области свои. Все эти компании пошли от Чубайса. До этого была единая энергосистема, единые перетоки, единая система цен, и на Дальнем Востоке цены были такие же, как в Иркутске, - добавил он.
Владимир Соловьёв поддержал политика, предлагая ему поднять эти проблемы на очередной сессии Госдумы.
- В моём родном городе Улан-Удэ закрыты заводы, и ни один не открыт до сих пор за пять последних лет. Если дать им дешёвую электроэнергию, газ и дать людям возможность заплатить дешевле, то мы спокойно все эти производства поднимем, - подчеркнул Калашников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в муниципальных общеобразовательных организациях в Бурятии работает более 10 тысяч человек. Из них более 8 тысяч учителей, остальные – прочие работники.
Свежих цифр по статистике заработной платы педагогов в Бурятии давно не наблюдалось. В последний раз данные публично сообщали два года назад – в октябре 2020-го. Тогда, по информации Бурятстата, средняя зарплата учителей составляла чуть более 35 тысяч рублей.
Подобные цифры самих педагогов только смешат. Разница между средней официальной и реальной зарплата достаточно велика. «Администрация получает под 100 тысяч, а учителя – около 18 тысяч», - комментировала учительница из Улан-Удэ.
Чтобы получить хотя бы 30 тысяч рублей, необходимо брать две ставки. И работать при этом с раннего утра до самого вечера, не имея свободного времени даже дома.
Справка:
Леонид Калашников родился 6 августа 1960 года в селе Степной Дворец Кабанского района Бурятии. Рано потерял родителей, воспитывался в детском доме в Улан-Удэ.
В 1982 году окончил факультет машиностроения Восточно-Сибирского технологического университета.
С 1996 живёт и работает в Москве. Десять лет трудился в области электроэнергетики: занимал одну из руководящих должностей в корпорации «Единый электроэнергетический комплекс» – некоммерческом партнёрстве энергопроизводителей и сбытовых компаний.
С 2010 года является депутатом Государственной думы России V, VI, VII и VIII созывов. С 2008 года — член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
Депутат Госдумы на «России-1» рассказал о низких зарплатах учителей Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 14.09.2022
Тема Бурятии всплыла на телешоу Владимира Соловьёва
Власть, 13.09.2022
Зимой тракторы будут использоваться для расчистки тротуаров
Власть, 13.09.2022
Законодательство нарушила администрация Северо-Байкальского района
Алексей Цыденов рассказал о дальнейших планах по развитию республики
Кадровые перестановки состоятся после инаугурации
На любопытный вопрос он ответил на пресс-конференции
Об этом объявил Алексей Цыденов
В день выборов главы Бурятии зафиксировано только одно нарушение
Стали известны итоги выборов главы Селенгинского района
Все три свободных мандата получили единороссы
Вновь избранный глава республики поблагодарил жителей за поддержку
В дело вмешалась прокуратура
К утру 12 сентября обработано почти 100% бюллетеней
Власть, 11.09.2022
Обработано почти 73% избирательных участков
Власть, 11.09.2022
Алексей Цыденов проверил стройки в Улан-Удэ, в Иволгинском и Тарбагатайском районах