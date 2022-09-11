Обработано почти 73% избирательных участков
Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов набирает 88% голосов на выборах руководителя республики по первым итогам обработки бюллетеней.
К 23:00 11 сентября было обработано 72,81% избирательных участков. Оперативные данные следующие:
Алексей Цыденов (Единая Россия) - 88,06%
Виктор Малышенко (КПРФ) - 7,04%
Сергей Дорош (ЛДПР) - 2,64%
Семён Матхеев (Новые люди) - 2,26%.
Отметим, цифры только предварительные, к утру данные наверняка несколько изменятся.
Как сообщал «Байкал-Daily», явка на выборах главы Бурятии составила 37,98%.
Алексей Цыденов лидирует на выборах главы Бурятии с 88% голосов
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