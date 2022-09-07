07 сентября

06 сентября

Популярное

Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих

Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих
Власть, 
Обнаружено, что строительство отстаёт от графика

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников приехал с проверкой на строящуюся детскую площадку в село Бичура, но никого там не застал.

- Отстаёт от графика строительство детской площадки по программе «1000 дворов» в селе Бичура. Рабочих нет на объекте, работы не ведутся, - сообщил Луковников в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «время ограничено» и ситуация взята на контроль.

Как выяснилось, произошла задержка по поставкам малых архитектурных форм.

- Подрядчику предстоит сейчас приложить все усилия, поставили срок окончания работ – 1 октября, - сообщил Евгений Луковников.

 
Ранее сообщалось, что всего в Бичурском районе по проекту «1000 дворов» будет благоустроено 11 территорий. Там будет установлено детское и спортивное оборудование, проведено освещение, дворы озеленят.

Всего по программе «1000 дворов» на благоустройство территорий в Бичурском районе из федерального бюджета выделено 26 миллионов рублей.

строительство детские площадки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих
Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих
Власть, 07.09.2022
Обнаружено, что строительство отстаёт от графика
Глава Бурятии: «Пользу от вхождения Бурятии в ДФО мы получили быстро и много»
Глава Бурятии: «Пользу от вхождения Бурятии в ДФО мы получили быстро и много»
Власть, 07.09.2022
За счёт дальневосточной поддержки республика решила целый комплекс проблем
Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума
Бурятия подписала ряд соглашений на полях Восточного экономического форума
Власть, 06.09.2022
Сегодня стартовала деловая программа делегации республики на ВЭФ-2022
«Вот как так?»: Повторный тест не подтвердил у главы Бурятии ковид
«Вот как так?»: Повторный тест не подтвердил у главы Бурятии ковид
Власть, 06.09.2022
Алексей Цыденов смог приступить к работе на Восточном экономическом форуме
Назначен прокурор Еравнинского района Бурятии
Назначен прокурор Еравнинского района Бурятии
Власть, 06.09.2022
Приказ подписал Генеральный прокурор
«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом
«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом
Власть, 05.09.2022
Алексей Цыденов ждёт повторного результата теста на COVID-19
Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» получила условный срок
Власть, 05.09.2022
Суд признал её виновной по двум статьям Уголовного кодекса
Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей
Бурятский депутат уезжает на Донбасс учить детей
Власть, 01.09.2022
Оксану Бухольцеву напутствовал глава Буддийской традиционной Сангхи России
Глава МЧС России прилетел в Иркутскую область
Глава МЧС России прилетел в Иркутскую область
Власть, 01.09.2022
Александр Куренков направляется в Тулун
Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке
Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке
Власть, 01.09.2022
Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^