Приехавший с проверкой зампред правительства Бурятии не застал рабочих



Как выяснилось, произошла задержка по поставкам малых архитектурных форм.



- Подрядчику предстоит сейчас приложить все усилия, поставили срок окончания работ – 1 октября, - сообщил Евгений Луковников.







Ранее сообщалось, что всего в Бичурском районе по проекту «1000 дворов» будет благоустроено 11 территорий. Там будет установлено детское и спортивное оборудование, проведено освещение, дворы озеленят.



Всего по программе «1000 дворов» на благоустройство территорий в Бичурском районе из федерального бюджета выделено 26 миллионов рублей.





Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников приехал с проверкой на строящуюся детскую площадку в село Бичура, но никого там не застал.- Отстаёт от графика строительство детской площадки по программе «1000 дворов» в селе Бичура. Рабочих нет на объекте, работы не ведутся, - сообщил Луковников в своём Telegram-канале.Он отметил, что «время ограничено» и ситуация взята на контроль.