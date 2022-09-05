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«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом

«Дежавю какое-то»: Глава Бурятии заболел ковидом перед важным форумом
Власть, 
Алексей Цыденов ждёт повторного результата теста на COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов во второй раз заболел коронавирусом. Неприятное известие огорошило его на VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в эти дни во Владивостоке. Из-за форума Алексей Цыденов сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат.

- Уважаемые земляки, хотите посмеяться? Приехал во Владивосток на ВЭФ, бейджик получил, а контрольный тест на ковид оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник, перед полётом в Москву и перед мероприятием 1 сентября. Тогда всё было чисто. Понимая важность форума, берёгся как мог, но своим количеством контактов всё-таки где-то подхватил. Сдал перед форумом тест, и «здрасьте», - сказал на видео, которое выложил на своей странице, глава Бурятии.

Алексей Цыденов признался, что чрезвычайно раздосадован таким известим. «Нет слов», - прокомментировал он.

 
«Дежавю какое-то. В прошлом году точно в это время так же было. Невольно вспоминаются шаманские круги, которые выложили возле моего дома (фотография этих кругов перед домом главы облетела недавно Telegram-каналы - ред.). Помолиться надо», - написал Алексей Цыденов в своём телеграм-канале.

Сегодня руководитель республики пообещал отсидеться в гостинице, вечером сдать ещё раз тест, по результатам которого станет ясно – можно ли работать на форуме, или нужно возвращаться доме.

Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2021 года глава республики также болел коронавирусом. Тогда положительный тест он получил как раз после Восточного экономического форума. Алексей Цыденов болел в лёгкой форме, так что рабочее место оборудовал дома. Спустя неделю он поделился: «Ура! Свободен!» Едва получив отрицательный результат теста, он тут же в пятом часу вечера поехал на работу.


глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика

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