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Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке

Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке
Власть, 
Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранним утром 1 сентября записал видеопоздравление с Днём знаний. Видео он снял в машине по дороге в Кабанский район.

- Мои дети сегодня пойдут в школу без меня. Я еду открывать новую школу в селе Клюевка, - рассказал Алексей Цыденов.



Школа в Клюевке – долгострой, её должны были построить ещё в 2019 году, но дважды возникали проблемы с подрядчиками. Лишь в этом году строительство было завершено.

школа

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