Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке









Школа в Клюевке – долгострой, её должны были построить ещё в 2019 году, но дважды возникали проблемы с подрядчиками. Лишь в этом году



Школа в Клюевке – долгострой, её должны были построить ещё в 2019 году, но дважды возникали проблемы с подрядчиками. Лишь в этом году строительство было завершено

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранним утром 1 сентября записал видеопоздравление с Днём знаний. Видео он снял в машине по дороге в Кабанский район.- Мои дети сегодня пойдут в школу без меня. Я еду открывать новую школу в селе Клюевка, - рассказал Алексей Цыденов.