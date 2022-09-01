Глава Бурятии в День знаний откроет школу в Клюевке

Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге
Глава Бурятии Алексей Цыденов ранним утром 1 сентября записал видеопоздравление с Днём знаний. Видео он снял в машине по дороге в Кабанский район.
- Мои дети сегодня пойдут в школу без меня. Я еду открывать новую школу в селе Клюевка, - рассказал Алексей Цыденов.
Школа в Клюевке – долгострой, её должны были построить ещё в 2019 году, но дважды возникали проблемы с подрядчиками. Лишь в этом году строительство было завершено
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Алексей Цыденов записал видеопоздравление по дороге
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