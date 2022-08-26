Ранее новый руководитель трудился в Улан-Удэ
Сайдулла Хаджаев назначен председателем Гусиноозёрского городского суда в Селенгинском районе Бурятии. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо».
Ранее Хаджаев выполнял обязанности заместителя председателя Железнодорожного районного суда в Улан-Удэ. В разные годы работал в прокуратуре Аларского, Осинского районов Иркутской области и в Кяхтинском районе Бурятии.
Председатель уже приступил к новым обязанностям.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Путин назначил нового председателя Железнодорожного суда в Улан-Удэ. Им стал бывший судья Верховного суда Бурятии Александр Ралков.
В Гусиноозёрске назначили председателя городского суда
Власть, Фото:
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