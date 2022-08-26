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В Гусиноозёрске назначили председателя городского суда

В Гусиноозёрске назначили председателя городского суда
Власть,  Фото:pixabay.com
Ранее новый руководитель трудился в Улан-Удэ

Сайдулла Хаджаев назначен председателем Гусиноозёрского городского суда в Селенгинском районе Бурятии. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в группе «Селенга-инфо».

Ранее Хаджаев выполнял обязанности заместителя председателя Железнодорожного районного суда в Улан-Удэ. В разные годы работал в прокуратуре Аларского, Осинского районов Иркутской области и в Кяхтинском районе Бурятии.

Председатель уже приступил к новым обязанностям.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Путин назначил нового председателя Железнодорожного суда в Улан-Удэ. Им стал бывший судья Верховного суда Бурятии Александр Ралков.

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