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Уроженец Агинского округа стал главой Госинспекции Забайкалья

Уроженец Агинского округа стал главой Госинспекции Забайкалья
Власть,  Фото:Госинспекция Забайкалья
До назначения он занимал пост первого заместителя

Новым главой государственной инспекции Забайкальского края назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.

- Назначить Дашибалова Баясхалана Александровича исполняющим обязанности начальника государственной инспекции Забайкальского края до согласования с уполномоченным федеральным органом в установленном законом порядке, — говорится в документе.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, новый глава ведомства родился в 1976 году в селе Дульдурга. В 2001 году получил диплом ЧГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер, в 2004 — диплом ЧГУ по специальности «юриспруденция». До назначения он занимал пост первого заместителя начальника государственной инспекции Забайкальского края, куда был назначен в 2020 году.

- Мы продолжим работать в прежнем направлении, защищать интересы граждан в сфере своих компетенций, - прокомментировал Дашибалов своё назначение

Напомним, в июне 2022 года Михаил Заиченко освободил должность руководителя Госинспекции Забайкалья по собственной инициативе.
Агинский Бурятский округ Забайкальский край назначение

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