До назначения он занимал пост первого заместителя
Новым главой государственной инспекции Забайкальского края назначен Баясхалан Дашибалов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов.
- Назначить Дашибалова Баясхалана Александровича исполняющим обязанности начальника государственной инспекции Забайкальского края до согласования с уполномоченным федеральным органом в установленном законом порядке, — говорится в документе.
Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, новый глава ведомства родился в 1976 году в селе Дульдурга. В 2001 году получил диплом ЧГТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация – инженер, в 2004 — диплом ЧГУ по специальности «юриспруденция». До назначения он занимал пост первого заместителя начальника государственной инспекции Забайкальского края, куда был назначен в 2020 году.
- Мы продолжим работать в прежнем направлении, защищать интересы граждан в сфере своих компетенций, - прокомментировал Дашибалов своё назначение
Напомним, в июне 2022 года Михаил Заиченко освободил должность руководителя Госинспекции Забайкалья по собственной инициативе.
Уроженец Агинского округа стал главой Госинспекции Забайкалья
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 18.08.2022
До назначения он занимал пост первого заместителя
Власть, 18.08.2022
По результатам проверки прокуратуры нормативный правовой акт приведён в соответствие с законом
Масочный режим официально стал обязательным в закрытых помещениях и в общественном транспорте
Экс-заместитель мэра стал его советником
Указ вступит в силу в начале октября
Позже мастер-план представят на Восточном экономическом форуме
Чтобы попасть на приём, необходимо записаться
Главе администрации получил прокурорское представление
Михаил Мишустин совершает рабочую поездку по регионам ДФО
«Царь нашего города Саянска», - говорят горожане
До Забайкалья премьер-министр побывал в Горно-Алтайске и Якутске
Новый руководитель начинал трудовую деятельность на Улан-Удэнском авиазаводе
Сам северобайкальский депутат уверяет, что за рулём был не он
Власть, 12.08.2022
«Пироги просто объедение», - признался Алексей Цыденов
Власть, 11.08.2022
Сумма долга превысила 4 миллиона рублей