В Забайкалье уволился с поста начальник Госинспекции

Исполнять обязанности главы ведомства будет его первый заместитель



Михаил Заиченко освободил должность руководителя Госинспекции Забайкальского края. Он руководил ведомством с 2019 года. Решение было принято по семейным обстоятельствам.



- До назначения нового руководителя исполнять обязанности главы ведомства будет первый заместитель начальника Баясхалан Дашибалов, - сообщает пресс-служба государственной инспекции Забайкалья.



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