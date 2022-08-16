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Премьер-министр России поможет больнице в Забайкалье

Премьер-министр России поможет больнице в Забайкалье
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Михаил Мишустин совершает рабочую поездку по регионам ДФО

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Читу. У трапа самолёта председателя правительства встретили вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. В аэропорту Кадала глава региона рассказал Михаилу Мишустину о транспортной сети Забайкалья и потребностях в восстановлении аэродромной инфраструктуры.

Затем председатель правительства посетил краевую клиническую больницу в Чите. Он пообещал помощь в софинансировании капитального ремонта учреждения.

- Состояние стен, оборудования говорит само за себя. Обязательно поможем! Ремонт будет сделан, по поводу софинансирования дам соответствующее поручение. Список необходимого оборудования ждём, до конца года надо будет начать закупки, - заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, он отметил, что властям края необходимо взять под личный контроль строительство детской клинической больницы.

- Ни дня просрочки допускать нельзя, тем более у проектно-сметной документации такое свойство – чем быстрее, тем эффективнее сработает, - отметил премьер-министр.

Напомним, что 15-16 августа Михаил Мишустин совершает рабочую поездку по регионам Дальневосточного федерального округа. В Якутске председатель правительства РФ провёл совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетил IT-парк. В Чите премьер-министр посетит ряд объектов социальной и промышленной сфер, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край премьер-министр России Михаил Мишустин

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