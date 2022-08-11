Бастрыкин отдал поручение руководителю следственного управления по Иркутской области
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 августа в Иркутске неравнодушные местные жители заметили на балконе четвёртого этажа пятилетнюю девочку. Приехавшая на место полиция вызвала сотрудников МЧС с выдвижной лестницей. Полицейские поднялись по лестнице и сняли девочку. Выяснилось, что она провела в запертой квартире целые сутки без еды. Её мать ушла из дома ещё день тому назад, бросив ребёнка без присмотра.
10 августа стало известно, что происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову лично доложить ему о ходе проверки этого происшествия с оставленной в опасности девочкой.
Как стало известно, мать девочки уже попадала в поле зрения полиции.
Глава СК России поручил доложить о проверке инцидента с запертой в Иркутске девочкой
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