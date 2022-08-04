Бато Доржиева наградили орденом «Полярная звезда»
Руководитель администрации Агинского Бурятского округа в 2016-2019 годах Бато Доржиев награждён высшей наградой Монголии – орденом «Полярная звезда». Награда ему была вручена в дни проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края.
Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, Бато Доржиев внёс большой вклад в установление и развитие дружественных связей, добрососедских отношений с Монголией. Под его руководством был разработано соглашение о сотрудничестве с администрацией Хэнтэйского аймака. Также он принимал участие в подготовке и проведении международного бурятского фестиваля «Алтаргана» с 2002 по 2012 годы.
Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии
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