Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии

Бато Доржиева наградили орденом «Полярная звезда»



Руководитель администрации Агинского Бурятского округа в 2016-2019 годах Бато Доржиев награждён высшей наградой Монголии – орденом «Полярная звезда». Награда ему была вручена в дни проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, Бато Доржиев внёс большой вклад в установление и развитие дружественных связей, добрососедских отношений с Монголией. Под его руководством был разработано соглашение о сотрудничестве с администрацией Хэнтэйского аймака. Также он принимал участие в подготовке и проведении международного бурятского фестиваля «Алтаргана» с 2002 по 2012 годы.

