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Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии

Экс-главе Агинского округа вручили высшую награду Монголии
Власть,  Фото:pixabay.com
Бато Доржиева наградили орденом «Полярная звезда»

Руководитель администрации Агинского Бурятского округа в 2016-2019 годах Бато Доржиев награждён высшей наградой Монголии – орденом «Полярная звезда». Награда ему была вручена в дни проведения XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» на территории Забайкальского края.

Как сообщает пресс-служба администрации Агинского округа, Бато Доржиев внёс большой вклад в установление и развитие дружественных связей, добрососедских отношений с Монголией. Под его руководством был разработано соглашение о сотрудничестве с администрацией Хэнтэйского аймака. Также он принимал участие в подготовке и проведении международного бурятского фестиваля «Алтаргана» с 2002 по 2012 годы.
Агинский Бурятский округ Монголия награждение

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