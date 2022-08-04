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Зампред правительства Бурятии: «Коллеги, занимаемся профилактикой»

Зампред правительства Бурятии: «Коллеги, занимаемся профилактикой»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Сейчас лесных пожаров нет

В Бурятии за минувшие сутки, 3 августа, лесных пожаров не зарегистрировано.

2 августа было одно небольшое возгорание, которое потушили в первые часы. А перед этим лесных пожаров не было девять дней подряд.

На сегодняшнем заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством зампреда правительства Петра Мордовского было отмечено, что, несмотря на стабильную обстановку, риск возникновения лесных пожаров сохраняется.

- Коллеги, занимаемся профилактикой. Класс пожарной опасности повышается, время сбора дикоросов в самом разгаре, поэтому необходимо разъяснять людям правила пожарной безопасности, правила поведения в лесу, поручил Пётр Мордовской.

По информации синоптиков, в ближайшие дни четвёртый, высокий класс пожарной опасности ожидается в Заиграевском и Селенгинском районах.


лесные пожары

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