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В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар

В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание ликвидировали в первые часы

В Бурятии накануне, 2 августа, произошёл один лесной пожар. До этого возгораний в лесах не было девять дней подряд.

Лесной пожар возник в Хоринском районе из-за сухой грозы. На тушении работали 15 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.

- Лесники ликвидировали возгорание в первые часы на малой площади и не допустили разрастания очага. Площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 3 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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