Возгорание ликвидировали в первые часы
В Бурятии накануне, 2 августа, произошёл один лесной пожар. До этого возгораний в лесах не было девять дней подряд.
Лесной пожар возник в Хоринском районе из-за сухой грозы. На тушении работали 15 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники.
- Лесники ликвидировали возгорание в первые часы на малой площади и не допустили разрастания очага. Площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 3 августа новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии из-за грозы возник лесной пожар
Происшествия, Фото:
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