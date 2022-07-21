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Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства

Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть,  Фото:агентство лесного хозяйства
Новый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства карьеру начинал в Забайкальском крае

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Андрея Самойлова на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства. Он будет курировать отдел воспроизводства лесов.

Андрей Самойлов в 2005 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство». Начал карьеру в 2000 году в Забайкальском крае с должности техника по лесопользованию Ингодинского военного лесничества. В 2006-2007 гг работал ведущим специалистом управления Росприроднадзора по Читинской области. В 2011 году принят на должность старшего государственного инспектора департамента лесного хозяйства по СФО.

В 2015-2016 гг работал заместителем директора по общим вопросам – начальником отдела ФГБУ «Национальный парк «Чикой».

В 2017 году Андрей Самойлов покинул Забайкальский край и переехал в Бурятию. Получил пост начальника лесного отдела министерства природных ресурсов республики.

В 2018 году он стал главным лесничим Заудинского лесничества (Тарбагатайского района). С 2019 года занимал должность начальника контрольно-ревизионного отдела республиканского агентства лесного хозяйства.

Сейчас в республиканском агентстве лесного хозяйства два заместителя руководителя – Дмитрий Баклашкин (первый заместитель) и Андрей Самойлов. Остаётся свободной должность замруководителя – начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). Как сообщал «Байкал-Daily», занимавший этот пост Виктор Томин уволился в конце июня
назначение агентство лесного хозяйства

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