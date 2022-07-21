Новый замруководителя республиканского агентства лесного хозяйства карьеру начинал в Забайкальском крае
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Андрея Самойлова на должность заместителя руководителя республиканского агентства лесного хозяйства. Он будет курировать отдел воспроизводства лесов.
Андрей Самойлов в 2005 году окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности «Лесное хозяйство». Начал карьеру в 2000 году в Забайкальском крае с должности техника по лесопользованию Ингодинского военного лесничества. В 2006-2007 гг работал ведущим специалистом управления Росприроднадзора по Читинской области. В 2011 году принят на должность старшего государственного инспектора департамента лесного хозяйства по СФО.
В 2015-2016 гг работал заместителем директора по общим вопросам – начальником отдела ФГБУ «Национальный парк «Чикой».
В 2017 году Андрей Самойлов покинул Забайкальский край и переехал в Бурятию. Получил пост начальника лесного отдела министерства природных ресурсов республики.
В 2018 году он стал главным лесничим Заудинского лесничества (Тарбагатайского района). С 2019 года занимал должность начальника контрольно-ревизионного отдела республиканского агентства лесного хозяйства.
Сейчас в республиканском агентстве лесного хозяйства два заместителя руководителя – Дмитрий Баклашкин (первый заместитель) и Андрей Самойлов. Остаётся свободной должность замруководителя – начальника отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны). Как сообщал «Байкал-Daily», занимавший этот пост Виктор Томин уволился в конце июня.
Глава Бурятии назначил замруководителя агентства лесного хозяйства
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 20.07.2022
Новый орган будет рассматривать вопросы воздушного, железнодорожного, водного и автотранспорта
Власть, 20.07.2022
Возбуждено уголовное дело
Все четверо кандидатов представили списки из трёх имён
Очередная партия гуманитарной помощи пришла в Старобешевский район ДНР от Бурятии
Она получила 410 тысяч рублей в виде взяток
Решение об увольнении было принято по личным мотивам
Все кандидаты представили необходимые документы
Делегацию возглавляет советник премьер-министра
Приказ о назначении подписал генпрокурор страны
Власть, 16.07.2022
В район Алексей Цыденов выехал сегодня
Совместная работа затронет строительство жилых домов в посёлке Таксимо
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой
Детям больше не придётся ездить в школу на электричке
Суд рассмотрел иск об обеспечении возможности получения услуг в электронной форме
Власть, 14.07.2022
Он получит сто тысяч рублей