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Назначен Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Назначен Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Приказ о назначении подписал генпрокурор страны

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 14 июля 2022 года на должность Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Артём Шишов.

Артём Шишов проходит службу в органах прокуратуры республики с августа 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора Тункинского района, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Кижингинского, Заиграевского районов, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, заместителя прокурора Советского района Улан-Удэ, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.

С августа 2018 года состоял в должности прокурора Баунтовского района.
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