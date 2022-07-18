Приказ о назначении подписал генпрокурор страны
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова от 14 июля 2022 года на должность Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях назначен Артём Шишов.
Артём Шишов проходит службу в органах прокуратуры республики с августа 2002 года. Состоял в должностях помощника прокурора Тункинского района, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Баргузинского, Кижингинского, Заиграевского районов, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики, заместителя прокурора Советского района Улан-Удэ, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики.
С августа 2018 года состоял в должности прокурора Баунтовского района.
Назначен Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
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