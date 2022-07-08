Депутат Госдумы: «Би шамда дуратайб»









Само выездное совещание состоится днём. В 12 часов в правительстве Бурятии, Национальной библиотеке и БГУ состоятся следующие панельные сессии: «Молодые специалисты: развитие сельских территорий», «Молодые специалисты: от года науки и технологий к научному десятилетию», «Молодые специалисты: промышленность и предпринимательство», «Молодые специалисты: медицина и здоровый образ жизни», «Культура и креативные индустрии. Туризм».



Также днём состоится встреча депутатов Госдумы с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и председателем Народного Хурала Владимиром Павловым.



Будет подписано соглашения о сотрудничестве с общероссийской молодёжной общественной организацией «Российский союз сельской молодёжи».





8 июля в Бурятии проведёт выездное совещание комитет Госдумы по молодёжной политике. В составе этого комитета семь депутатов, в том числе представитель Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.Сегодня утром первых прибывших депутатов Госдумы встретили в аэропорту «Байкал». Их встречали как почётных гостей – прямо у трапа самолёта вручали хлеб-соль, а также подносили белую пищу. Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев и заместитель председателя комитета Михаил Киселёв получили в знак уважения синие хадаки.Михаил Киселёв начал свой визит с признания в любви Бурятии.- Би шамда дуратайб (Я тебя люблю – бур. язык). Да я всё знаю, - сказал он, спустившись с самолёта.