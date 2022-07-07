Геннадий Корниенко с 2017 года возглавляет полицию региона
Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МВД России по Иркутской области назначен Геннадий Корниенко, который с 2017 года возглавляет полицию региона. Соответствующий приказ издало министерство внутренних дел РФ.
Генерал-майор полиции Геннадий Корниенко проходит службу на различных должностях в органах внутренних дел свыше 30 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний начальник ГУ МВД по Иркутской области Андрей Калищук был освобождён от должности указом президента России.
Справка:
Геннадий Корниенко родился 1 ноября 1966 года в городе Николаев Украинской ССР.
После прохождения срочной службы в Вооружённых силах СССР в 1987 году поступил на службу в ОВД на должность милиционера роты патрульно-постовой службы УВД Ангарского горисполкома Иркутской области.
С 1987 по 2009 год проходил службу в оперативных подразделениях УВД Ангарска на различных должностях от оперуполномоченного уголовного розыска до первого заместителя начальника управления-начальника криминальной милиции УВД.
В 2010 году назначен заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Иркутской области. Возглавлял управление организации оперативно-розыскной деятельности ГУ МВД России по Иркутской области, позднее – управление уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области.
В 2013 году назначен на должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Иркутской области.
Указом президента в 2017 году назначен заместителем начальника Главного управления МВД России по Иркутской области – начальником полиции.
Награждён государственной наградой – медалью «За доблесть в службе», нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД» и другими государственными и ведомственными наградами.
Назначен врио начальника ГУ МВД по Иркутской области
Власть, Фото:
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