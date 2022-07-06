Указ подписал президент Путин
Генерал-лейтенант Андрей Калищук покинул пост ГУ МВД по Иркутской области.
Также указом президента России освобождены от занимаемых должностей ещё несколько начальников и заместителей начальников в МВД, в том числе в главках МВД по Самарской области, Республике Марий Эл и Мурманской области.
Андрей Калищук занимал пост начальника ГУ МВД по Иркутской области почти 10 лет. Как сообщал «Байкал-Daily», он был назначен на эту должность в августе 2012 года в звании генерал-майора полиции.
В прошлом году Андрей Калищук занял 24 место в самых влиятельных региональных силовиков России.
Освободился пост начальника ГУ МВД по Иркутской области
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