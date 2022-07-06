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Освободился пост начальника ГУ МВД по Иркутской области

Освободился пост начальника ГУ МВД по Иркутской области
Власть, 
Указ подписал президент Путин

Генерал-лейтенант Андрей Калищук покинул пост ГУ МВД по Иркутской области.

Также указом президента России освобождены от занимаемых должностей ещё несколько начальников и заместителей начальников в МВД, в том числе в главках МВД по Самарской области, Республике Марий Эл и Мурманской области.

Андрей Калищук занимал пост начальника ГУ МВД по Иркутской области почти 10 лет. Как сообщал «Байкал-Daily», он был назначен на эту должность в августе 2012 года в звании генерал-майора полиции.

В прошлом году Андрей Калищук занял 24 место в самых влиятельных региональных силовиков России.
увольнение полиция

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